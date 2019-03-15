Работа казахстанских спецЦОНов возобновилась после технического сбоя

Комитет административной полиции МВД сообщает, что во всех спецЦОНах и регистрационно-экзаменационных подразделениях административной полиции госуслуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений предоставляются в штатном режиме", - сообщается на странице ведомства в Facebook.
Комитет принес извинения казахстанцам за доставленные неудобства.
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