Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане приняли закон, регламентирующий расходы областных бюджетов на содержание территориальных войск, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оборонной и аэрокосмической промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации". Текст закона публикуется в печати", - сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, этот документ предусматривает внесение изменений и дополнений в 4 кодекса и 20 законов. Основные из них направлены на: уточнение норм, регламентирующих расходы областного бюджета, а также бюджетов городов республиканского значения, столицы на обеспечение и содержание соответствующих территориальных органов территориальных войск; освобождение от НДС научно-исследовательских работ, проводимых на основании договоров на выполнение государственного оборонного заказа; уточнение компетенции правительства, уполномоченного органа в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа и других государственных органов.

Документ также определяет порядок выпуска материальных ценностей государственного материального резерва в порядке разбронирования для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера, а также их транспортировки, информировали в пресс-службе сената.

Кроме этого, законопроектом предусмотрены нормы, регулирующие вопросы информационной безопасности в сфере информатизации, в том числе регламентация порядка создания и развития объектов информатизации "электронного правительства", реализации бюджетного инвестиционного проекта, направленного на создание или развитие объектов информатизации.

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