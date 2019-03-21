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Председатель КНР пригласил Назарбаева посетить Пекин

20.03.2019, 10:15 4753
Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Нурсултан Назарбаев провел встречу с послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе встречи собеседники отметили важность дальнейшего укрепления добрососедских отношений и развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и КНР, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Китайский дипломат передал Нурсултану Назарбаеву приглашение председателя КНР Си Цзиньпина принять участие во II Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", который состоится в апреле текущего года в Пекине.
 

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