Председатель КНР пригласил Назарбаева посетить Пекин

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Нурсултан Назарбаев провел встречу с послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи собеседники отметили важность дальнейшего укрепления добрососедских отношений и развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и КНР, сообщила пресс-служба Акорды.

Китайский дипломат передал Нурсултану Назарбаеву приглашение председателя КНР Си Цзиньпина принять участие во II Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", который состоится в апреле текущего года в Пекине.

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