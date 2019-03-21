Реформы Елбасы вывели Казахстан на траекторию устойчивого развития - Токаев

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Реформы Елбасы вывели Казахстан на траекторию устойчивого развития, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня на совместном заседании палат парламента, передает Kazakhstan Today.

Нурсултан Абишевич Назарбаев вошел в мировую историю как выдающийся реформатор. Он сумел трансформировать Казахстан в современное передовое государство, вошедшее в группу 50 наиболее конкурентоспособных развитых стран мира. Его экономические и политические реформы стали символом мудрой государственной политики, поэтому зарубежные эксперты называют реформы Елбасы как "казахстанский путь" или "казахстанская модель". Реформы Елбасы вывели Казахстан на траекторию устойчивого развития", - сказал Токаев.

Он отметил, что "Елбасы взял курс на привлечение инвестиций в экономику, поэтому Казахстан является лидером всего постсоциалистического пространства, включая Центральную Европу, по объему прямых иностранных инвестиций на душу населения. В нашу страну поступили более $300 млрд прямых иностранных инвестиций".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства