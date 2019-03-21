Все изображения Елбасы останутся непременным атрибутом в кабинетах госслужащих и зданиях учебных заведений

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Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Все портреты и изображения Первого президента Казахстана останутся непременным атрибутом в кабинетах госслужащих, зданиях учебных заведений, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Как бывший председатель сената парламента считаю необходимым предоставить Елбасы статус почетного сенатора. Все портреты и фотографии с изображением Первого Президента - Елбасы останутся в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий учебных заведений", - сказал Токаев на совместном заседании палат парламента в Астане.

Он добавил, что вся жизнедеятельность Елбасы будет обеспечиваться в соответствии с законом "О Первом президенте - Лидере нации" и другими законодательными актами.

За Елбасы сохраняется вся служебная инфраструктура. При этом нужно исходить из того, что, согласно принятым парламентом законам, Нурсултан Абишевич остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы - Отцом народа", - добавил Токаев.

Он подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев является председателем Совета безопасности, председателем партии "Nur Otan", председателем Ассамблеи народа Казахстана и членом Конституционного совета.

Авторитетное мнение Елбасы будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера", - сказал вступивший сегодня в должность президент Казахстана.

Он также присвоил Елбасы высшие награды Казахстана - звания "Халык Кахарманы" и "Енбек ерi".

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