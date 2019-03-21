Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Жанат Ешмагамбетов освобожден от должности заместителя министра юстиции РК, передает Kazakhstan Today.



Постановлением правительства Республики Казахстан Ешмагамбетов Жанат Болатович освобожден от должности заместителя министра юстиции Республики Казахстан по собственному желанию согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства