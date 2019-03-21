Назарбаев поговорил по телефону с президентом Азербайджана

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, передает Kazakhstan Today.

"Президент Азербайджана отметил, что с огромным сожалением воспринял новость о сложении Нурсултаном Назарбаевым полномочий Президента Республики Казахстан. Ильхам Алиев высоко оценил историческую роль Нурсултана Назарбаева в развитии стратегических отношений между двумя братскими странами, основанных на дружбе и доверии", - сообщила пресс-служба Акорды.

Президент Азербайджана пожелал Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности во имя процветания Казахстана.

Собеседники договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.

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