В Казахстане ужесточат наказание за использование допинга

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на необходимости ужесточения антидопинговых мер, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Соответствующие нормы закреплены в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта", одобренном сегодня депутатами палаты в I чтении на пленарном заседании, сообщили в пресс-службе мажилиса.

Подчеркнув, что проблема допинга имеет сегодня уже международный характер и масштабы его растут, спикер мажилиса отметил ее актуальность в последнее время и для казахстанского спорта.

И здесь нельзя обходиться одними лозунгами и официальными "громкими" декларациями. Здесь необходимы жёсткие меры", - считает Н. Нигматулин.

При этом спикер мажилиса обратил внимание и на моральную сторону вопроса. "Как у нас водится: выиграл чемпионат мира или Олимпиаду - и сыпется звездопад медалей, званий, машин, квартир и денежных премий. А потом выясняется, что у медали-то есть и обратная сторона. И она далеко не "чистой пробы". Это никого не красит: ни самого спортсмена, ни особенно тех, кто готовит его к соревнованиям. Это тренеры, спортивные врачи команд, функционеры от спорта", - сказал Н. Нигматулин.

По мнению председателя мажилиса, ответственность за нарушение антидопинговых правил должны нести все. "Применение допинга ставит под угрозу не только принципы "честной игры", но и здоровье самих спортсменов. Не говоря уже о том, что каждый случай выявления допинга негативно сказывается на имидже страны. Поэтому в законопроекте впервые предусматривается не только ответственность спортсменов за использование допинга, но и ответственность тренеров, спортивных врачей, ответственность функционеров от спорта", - подчеркнул Н. Нигматулин.

Предусматриваются штрафы, дисквалификация, лишение званий, выплат и подаренных квартир. Депутаты предлагают ужесточить наказание: 200 МРП – штраф спортсмену, а также его тренеру и спортивному врачу, 750 МРП - спортивному функционеру.

Разработан новый механизм и в отношении квартир олимпийским чемпионам. Жильё предлагается предоставлять на безвозмездной основе в аренду сроком на 10 лет. Если через это время – а именно столько хранятся допинг-пробы, олимпийский чемпион чист, квартира переходит в его собственность.

При этом спикер мажилиса отметил, что Национальный олимпийский комитет активно работает по выявлению и пресечению использования допинга в спорте с Международным олимпийским комитетом и уже привлекает иностранных специалистов, иностранных экспертов с целью профилактики применения допинга в спорте.

Это правильный подход, и здесь необходима именно такая целенаправленная системная работа. Уверен, что не только спортсменам, но и всем нам нужны "честный спорт" и "чистые победы", - сказал Н. Нигматулин.

Кроме того, в ходе пленарного заседания мажилиса министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что Национальной антидопинговой лаборатории могут вернуть лицензию в 2019 году.





Мы совместно с Национальным олимпийским комитетом выделили средства, закупили необходимое оборудование и получили разрешение для размещения в отдельном помещении. В сентябре четыре эксперта ожидаем от ВАД. И при получении их разрешения мы вернем лицензию и возобновим работу нашей лаборатории. Сейчас вы знаете, что в мире у 37 государств есть такие лаборатории. Два года мы сдавали анализы в Германии, в городе Бризен", - сказал министр.

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