Токаев подписал указ о присвоении звания "Халык каhарманы" Назарбаеву

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания "Халык каhарманы" Нурсултану Назарбаеву, передает Kazakhstan Today.

"В соответствии со статьей 1 Конституционного закона Республики Казахстан от 20 июля 2000 года "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" и статьей 10 закона Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года "О государственных наградах Республики Казахстан" за исторический вклад в создание независимого Казахстана, выдающиеся заслуги в экономическом и социально-гуманитарном развитии страны, консолидации казахстанского общества присвоить высшую степень отличия – звание "Халык каhарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" НАЗАРБАЕВУ Нурсултану Абишевичу – Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы", - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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