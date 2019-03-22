Астана. 21 марта. Kazakhstan Today - Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Жанат Ешмагамбетов назначен руководителем аппарата МВД, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Напомним, накануне постановлением правительства Республики Казахстан Ешмагамбетов Жанат Болатович был освобожден от должности заместителя министра юстиции Республики Казахстан по собственному желанию.

Ешмагамбетов Жанат Болатович родился 9 сентября 1970 года в городе Сарань Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, Карагандинский экономический университет, специальность - юриспруденция. Работал в органах национальной безопасности, отделе по вопросам правоохранительной и судебной систем администрации президента Республики Казахстан, Секретариате Совета безопасности Республики Казахстан. Занимал должности начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской и Северо-Казахстанской областей. Работал председателем Комитета, начальником департамента по исполнению судебных актов Министерства юстиции, заместителем Министра юстиции Республики Казахстан.

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