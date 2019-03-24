В Минюсте РК рассказали о юридической стороне переименования столицы

Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве юстиции РК рассказали о процессе переименования столицы с юридической точки зрения, передает Kazakhstan Today.

Cегодня, 23 марта, президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию, в соответствии с которыми столицей Казахстана является город Нур-Султан. Также президент подписал соответствующий указ о переименовании столицы. Министр юстиции Марат Бекетаев отметил, что поправки в Конституцию о переименовании столицы внесены в полном соответствии с Конституцией и законами РК. Глава Минюста рассказал о юридических тонкостях этой процедуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство юстиции подготовило проект указа для внесения на рассмотрение президенту вопроса о проведении референдума для переименования столицы, как это предусматривает статья 91 Конституции. Это предложение правительство в форме постановления направило Касым-Жомарту Токаеву.

По закону в таком случае президент либо лицо, принявшее на себя его полномочия, должно принять одно из трех решений: 1) передать вопрос на рассмотрение парламента, 2) вынести вопрос на республиканский референдум, 3) отклонить предложение о внесении поправок в Конституцию", - отметили в ведомстве.

Президент выбрал первый вариант и передал вопрос на рассмотрение парламента. Высший законодательный орган, в свою очередь, на совместном заседании палат принял закон о внесении поправок в Конституцию. В Минюсте пояснили, что парламент может принять его при наличии положительного заключения Конституционного совета о соответствии требованиям пункта 2 статьи 91 Конституции, которое было предоставлено.

Далее закон скрепляется подписями спикеров палат парламента и премьер-министра и направляется на подпись президенту. С момента подписания закон о внесении изменений в Конституцию вступил в силу.

Министр юстиции пояснил, что в соответствии с законом "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" также проведена работа, необходимая для переименования столицы, в результате которой президент подписал указ о переименовании столицы.

В соответствии с установленной процедурой правительство вносит президенту представления по наименованию и переименованию областей, районов, городов. Это происходит на основании заключения республиканской ономастической комиссии и с учетом мнения населения соответствующей территории, ее местных представительных и исполнительных органов.

Для этого учитывается мнение населения соответствующей территории путем проведения публичных слушаний в постоянных комиссиях маслихата, по итогам которых оформляют протокол. В данном случае слушания прошли 20 марта и соответствующий протокол размещен на сайте astana.gov.kz. На основании слушаний и протокола городской маслихат и акимат внесли соответствующее предложение в республиканскую ономастическую комиссию. Ее положительное заключение на предложение переименовать город получено 20 марта", - говорится в сообщении.

Министр юстиции еще раз подчеркнул, что, несмотря на короткие сроки, все процедуры проведены в строгом соответствии с действующим законодательством.

Бекетаев резюмировал, что решение о присвоении столице имени Елбасы - Нур-Султан - является важнейшим событием в истории Казахстана.

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