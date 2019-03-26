Назарбаев поговорил по телефону с президентом Польши

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, передает Kazakhstan Today.

Президент Польши отметил историческую значимость решения Н. Назарбаева о сложении полномочий Президента Республики Казахстан.

Анджей Дуда высоко оценил роль Лидера нации в становлении и развитии современного Казахстана, а также поблагодарил за огромный личный вклад в успешное продвижение казахстанско-польского сотрудничества, основанного на дружбе и доверии.

Президент Польши пожелал Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.

"Нурсултан Назарбаев и Анджей Дуда договорились о продолжении регулярных контактов в будущем", - сообщила пресс-служба Акорды.

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