Токаев назвал главной целью повышение благосостояния казахстанцев и их уверенность в будущем

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - По итогам совещания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента глава государства дал ряд поручений, передает Kazakhstan Today.

Поручения президента направлены на обеспечение роста экономики и привлечение инвестиций, укрепление социальной стабильности, решение наиболее острых инфраструктурных и экологических проблем в регионах, предотвращение паводков, обеспечение стабильного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, организацию подготовки и проведения весенне-полевых работ, сообщили в пресс-службе Акорды.

Контроль за исполнением поручений возложен на Администрацию президента.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в настоящее время в Казахстане стабильная социально-экономическая ситуация, госпрограммы реализуются, тем не менее необходимо активизировать работу по ряду направлений.

"Благодаря мудрой политике Первого Президента - Елбасы в самые тяжелые времена мы успешно выходили победителями, обеспечивали положительные темпы экономического роста и увеличение благосостояния населения. Сейчас необходимо сохранить эту динамику, усовершенствовать подходы к работе и обеспечить качественное выполнение поставленных задач. Главная цель - повысить благосостояние наших граждан и их уверенность в будущем", - сказал президент Казахстана.

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