В Национальном университете обороны обсудили перспективы сотрудничества Казахстана и России в сфере военного образования

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - На базе Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы состоялась встреча начальника университета генерал-полковника Сакена Жасузакова с председателями Комитетов по международным делам, по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константином Косачевым и Виктором Бондаревым, передает Kazakhstan Today.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы состояния и перспективы сотрудничества между Казахстаном и Россией в сфере военного образования, а также перспективные направления взаимодействия в сфере кибербезопасности", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Кроме того, в рамках визита зарубежные гости прочитали лекции слушателями университета и проинформировали об опыте и результатах, достигнутых Вооруженными Силами России в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

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