В Национальном университете обороны обсудили перспективы сотрудничества Казахстана и России в сфере военного образования

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы состояния и перспективы сотрудничества между Казахстаном и Россией в сфере военного образования, а также перспективные направления взаимодействия в сфере кибербезопасности", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
Кроме того, в рамках визита зарубежные гости прочитали лекции слушателями университета и проинформировали об опыте и результатах, достигнутых Вооруженными Силами России в борьбе с международным терроризмом в Сирии.
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