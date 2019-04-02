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В правительстве РК произведен ряд кадровых изменений

01.04.2019, 16:38 6076
В правительстве РК произведен ряд кадровых изменений
Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - В правительстве Казахстана произведен ряд кадровых изменений, передает Kazakhstan Today.
 
Постановлением правительства Республики Казахстан Магауов Асет Маратович назначен на должность вице-министра энергетики РК. Болат Акчулаков освобожден от занимаемого поста согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Кроме того, постановлением правительства Республики Казахстан Абылкасымова Мадина Ерасыловна освобождена от должности первого вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу.
 
Приказом министра культуры и спорта РК Бораш Куат Кахарманулы освобожден от должности председателя Комитета языковой политики.
 

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