Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о стимулировании сотрудничества в сфере энергетики, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики". Текст закона публикуется в печати", - сообщила пресс-служба президента РК.

Соглашение, подписанное в Ташкенте 16 сентября 2017 года, направлено на стимулирование сотрудничества в нефтегазовой сфере, нефтегазохимии и электроэнергетике; бесперебойное снабжение южных регионов Казахстана природным газом.

Документ также отражает взаимную заинтересованность в развитии транзитного потенциала газотранспортной системы двух стран. В частности, в Соглашении отражена заинтересованность узбекской стороны в поставках нефти казахстанского происхождения в объеме до 2 млн тонн в год. Узбекская сторона гарантирует своевременное завершение строительства нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры на территории Узбекистана для обеспечения приема запланированных объемов нефти.

Предусматривается создание Координационного совета, который будет осуществлять регулирование и контроль за своевременным исполнением мероприятий.

Соглашением регламентируется, что казахстанская сторона до ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода Шымкент - Джизак облагает услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. При этом для целей возврата налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу рассматриваются казахстанской стороной как международная перевозка, пояснили в пресс-службе сената.

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