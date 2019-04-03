В МИИР назначен советник министра, который будет курировать контакты со СМИ

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Назначен советник министра индустрии и инфраструктурного развития, который будет курировать контакты со СМИ, передает Kazakhstan Today.
Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Романа Скляра советником министра назначен Руслан Иманкулов, сообщила пресс-служба МИИР РК.
Иманкулов будет курировать вопросы взаимодействия министерства со средствами массовой информации, повышения осведомленности и информированности общественности о деятельности МИИР.
До назначения Иманкулов работал директором департамента по работе со СМИ АО "НК" КТЖ", проходил службу в органах гражданской защиты, являлся официальным представителем КЧС МВД.
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