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Токаев: Чиновникам не хватает простоты в общении с населением

02.04.2019, 11:15 6616
Токаев: Чиновникам не хватает простоты в общении с населением
Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев считает, что чиновникам не хватает простоты в общении с населением, передает Kazakhstan Today.
 
Как отметил президент в интервью газетам "Egemen Qazaqstan" и "Aiqyn", устаревший формат отчета акимов перед населением, перенасыщенность этих отчетов цифрами утомляют граждан и подрывают их доверие к акимам. Некоторым чиновникам не хватает простоты, человеческих отношений. Им нужно быть ближе к народу, пишет "Казинформ" со ссылкой на "Egemen Qazaqstan".
 
Токаев отметил, что нужно уметь пользоваться всеми средствами коммуникации, нужными для открытости в оказании услуг населению. Также большую пользу приносит установление обратной связи. К сожалению, прямая связь с населением не везде хорошо работает, центры связи есть только в четырех из 17 региональных акиматов, а мобильный народный контроль только в семи регионах. В таких условиях исполнительная власть не может своевременно отвечать на запросы населения. 
 
Все проводившиеся до сих пор реформы упирались в местные органы власти. Акиматы смогут быстро решать многие актуальные вопросы, если будут работать во взаимосвязи с гражданами, считает глава государства. Это, по его мнению, повысит доверие граждан к институтам власти. 
 
Он отметил, что акимы регионов должны встречаться с населением на постоянной основе, а не только во время отчетных встреч, они должны посещать все населенные пункты. 
  
Поручено также перейти на новый формат общения акимов с населением, вести работу открыто и оперативно. Это относится ко всем акимам, от районов до областей. Главная задача - чтобы акимы были на прямой связи с населением, полностью знали ситуацию, оперативно решали вопросы, подчеркнул глава государства.
 

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