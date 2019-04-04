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Назначены замакима Акмолинской области и аким Кокшетау

03.04.2019, 12:10 6103
Кокшетау. 3 апреля. Kazakhstan Today - Назначены замакима Акмолинской области и аким Кокшетау, передает Kazakhstan Today.
 
Распоряжением акима области от 3 апреля, по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, заместителем акима Акмолинской области назначен Аскар Муратулы, сообщила пресс-служба акима.
 
Кроме того, сегодня руководитель региона Ермек Маржикпаев представил активу Кокшетау нового акима. Им стал Смаилов Амангельды Халауденович.
 
Аскар Муратулы, 1976 года рождения, окончил Восточно-Казахстанский технический университет по квалификации инженер-экономист и Казахский автомобильно-дорожный университет имени Л. Гончарова по квалификации "инженер".
 
В разные годы работал директором Костанайского, Карагандинского, Павлодарского областных филиалов РГП "Казахавтодор".
 
В 2007-2012 годы работал на должностях заместителя начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны, эксперта Министерства транспорта и коммуникации РК, заместителя начальника инспекции финансового контроля по Жамбылской области.
 
В 2012-2015 годы занимал должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.
 
В 2015-2017 годы был акимом Зерендинского района.
 
До нынешнего назначения работал руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.
 
Амангельды Смаилов, 1962 года рождения, окончил Сибирский ордена Трудового Красного Знамени автомобильно-дорожный институт по квалификации "инженер-строитель".
 
Работал в бизнес-среде, занимал должности директора ТОО "Реал НГП", ТОО "СК Ауыл Газ". В 2011-2014 годы являлся директором ТОО "ENKI" Кокшетау.
 
В 2014-2015 годы занимал должность заместителя акима города Кокшетау. В 2015-2017 годы работал руководителем управления строительства Акмолинской области.
 
С ноября 2018 года занимал должность заместителя акима города Кокшетау.
 

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