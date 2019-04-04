Кокшетау. 3 апреля. Kazakhstan Today - Назначены замакима Акмолинской области и аким Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима области от 3 апреля, по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, заместителем акима Акмолинской области назначен Аскар Муратулы, сообщила пресс-служба акима.

Кроме того, сегодня руководитель региона Ермек Маржикпаев представил активу Кокшетау нового акима. Им стал Смаилов Амангельды Халауденович.

Аскар Муратулы, 1976 года рождения, окончил Восточно-Казахстанский технический университет по квалификации инженер-экономист и Казахский автомобильно-дорожный университет имени Л. Гончарова по квалификации "инженер".

В разные годы работал директором Костанайского, Карагандинского, Павлодарского областных филиалов РГП "Казахавтодор".

В 2007-2012 годы работал на должностях заместителя начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны, эксперта Министерства транспорта и коммуникации РК, заместителя начальника инспекции финансового контроля по Жамбылской области.

В 2012-2015 годы занимал должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.

В 2015-2017 годы был акимом Зерендинского района.

До нынешнего назначения работал руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.

Амангельды Смаилов, 1962 года рождения, окончил Сибирский ордена Трудового Красного Знамени автомобильно-дорожный институт по квалификации "инженер-строитель".

Работал в бизнес-среде, занимал должности директора ТОО "Реал НГП", ТОО "СК Ауыл Газ". В 2011-2014 годы являлся директором ТОО "ENKI" Кокшетау.

В 2014-2015 годы занимал должность заместителя акима города Кокшетау. В 2015-2017 годы работал руководителем управления строительства Акмолинской области.

С ноября 2018 года занимал должность заместителя акима города Кокшетау.

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