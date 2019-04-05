В Минэнерго назвали возможное место строительства АЭС

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Возможным местом строительства АЭС в Казахстане станет поселок Улкен в Алматинской области, сообщил в интервью журналистам в сенате вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.

У нас еще решение по строительству АЭС не приятно, мы только определили пока площадку, будем подбирать наиболее подходящую для нас технологию, будем разговаривать", - цитирует Мирзагалиева Kazpravda.kz .

По его словам, возможной площадкой для строительства может стать поселок Улкен в Алматинской области, однако данный вопрос требует дополнительного изучения.

Мы будем заниматься продолжением изучения этого вопроса, но конкретного решения по строительству АЭС еще не принято", - сказал он.

Портал напомнил, что накануне в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым президент Российской Федерации Владимир Путин высказал предложение о строительстве АЭС в Казахстане по российским технологиям.

Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия. Имею в виду, прежде всего, возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям", - заявил Путин по итогам переговоров.

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