Минэнерго прокомментировало информацию о строительстве АЭС на территории РК

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали предложение руководства Российской Федерации по строительству атомной электростанции на территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Согласно проведенной оценке, в прогнозном балансе электрической мощности страны к 2030 году ожидается дефицит базовой мощности на юге Казахстана до 2,7 ГВт. В связи с этим рассматривается возможность покрытия дефицита на юге страны путем ввода базовой и маневренной генерации с использованием различных видов топлива и источников энергии, такими как строительства парогазовых, гидро и атомных станций", - сообщает пресс-служба Минэнерго.

Для уточнения экономических и технических параметров возможной АЭС и выбора реакторной технологии разработан Маркетинговый раздел Технико-экономического обоснования, в котором проводится анализ имеющихся на рынке реакторных технологий поколения III+, а также обмен информацией с поставщиками реакторных технологий из 5 стран, в том числе с госкомпанией Росатом. Кроме того, потенциальными инвесторами рассматриваются варианты строительства маневренной газовой генерации в южных регионах страны, а также контррегуляторов Шульбинской ГЭС на реке Иртыш и Капшагайской ГЭС на реке Или, даны предложения по строительству новой парогазовой электростанции мощностью порядка 450 МВт на площадке Шымкентской ТЭЦ, проинформировали в ведомстве.

Наиболее оптимальные и приемлемые для Казахстана технологии для производства электрической энергии будут определены только после тщательного изучения возможностей и потенциала всех предлагаемых проектов, подчеркнули в Минэнерго.

Но в случае выбора АЭС для покрытия дефицита мощностей, в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан решение по строительству АЭС будет приниматься правительством РК после проведения общественных слушаний и согласования с местными исполнительными органами, на территории которых может быть запланировано строительство АЭС, а также с учетом потребностей в них для решения хозяйственных задач страны, наличия необходимых условий и отсутствия угрозы безопасности", - заверили в ведомстве.

Министерство призывает воздержаться от скоропостижных выводов и мнений и подчеркивает, что на сегодня никаких оснований для беспокойства нет.

Напомним, вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев в интервью журналистам сообщил, что возможным местом строительства АЭС в Казахстане станет поселок Улкен в Алматинской области.

У нас еще решение по строительству АЭС не приятно, мы только определили пока площадку, будем подбирать наиболее подходящую для нас технологию, будем разговаривать", - цитирует Мирзагалиева Kazpravda.kz.

По его словам, возможной площадкой для строительства может стать поселок Улкен в Алматинской области, однако данный вопрос требует дополнительного изучения.

Мы будем заниматься продолжением изучения этого вопроса, но конкретного решения по строительству АЭС еще не принято", - сказал он.

Портал напомнил, что накануне в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым президент Российской Федерации Владимир Путин высказал предложение о строительстве АЭС в Казахстане по российским технологиям.

Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия. Имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям", - заявил Путин по итогам переговоров.

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