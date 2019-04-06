В "Казгидромете" ответили на высказывание главы КЧС о "неточности" прогнозов синоптиков

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Генеральный директор "Казгидромета" Марат Кынатов ответил на высказывание председателя Комитета по ЧС Владимира Беккера о том, что прогнозы ведомства являются "размытыми" и "неточными" и распространяются на большие территории, передает Kazakhstan Today.

Высказывания председателя КЧС Владимира Беккер по вопросам деятельности "Казгидромета" некорректны... Прогнозы на 1, 3 и 7 дней в Гидрометцентре "Казгидромета" имеют хорошую оправдываемость (96% - 91%, соответственно)", - говорится в письме Кынатова, которое распространила пресс-служба ведомства.

По словам главного синоптика, "ошибочные" высказывания главы КЧС вызваны "непониманием атмосферных процессов, сложной специфики разработки прогнозов погоды".

С 2018 года до 4 апреля 2019 года во время деловых встреч Вдамиром Беккером не было высказано недовольство прогнозами "Казгидромета". Приглашаю руководство КЧС в "Казгидромет" для ознакомления со спецификой работы по гидрологическому прогнозированию и прогнозированию погоды. Хочу отметить, что для составления всех видов прогнозов более 2000 специалистов и наблюдателей "Казгидромета" круглосуточно, иногда в сложных погодных условиях, с риском для здоровья и жизни осуществляют гидрометеорологический мониторинг, в период паводков/половодья для замеров влагозапасов пешими маршрутами обследуют свыше 19 000 километров", - уточнил Кынатов.

По вопросу гидрологического прогнозирования он пояснил, что ранее, в течение 40 лет до 2018 года, составлялся один сезонный гидрологический прогноз за 2-3 месяца до начала периода паводка/половодья, погрешность которого составляла 200-300% по некоторым равнинным рекам.

В 2018 году "Казгидрометом" разработана и применена новая система гидрологического прогнозирования. На опыте развитых стран Европы и Северной Америки, ведомство с 2018 года каждую неделю разрабатывает гидрологические прогнозы с использованием Цифровых моделей рельефов бассейнов рек, по которым впервые определяется основной показатель - динамика изменения объемов влагозапасов в миллионах кубометров (ранее предоставлялся в миллиметрах.)

В случае "дружной весны" 70-90% определенных в миллионах кубометров объемов влагозапасов могут поступить в русло рек. На основе синоптического недельного прогноза, объемов влагозапасов еженедельно разрабатываются гидрологические прогнозы, в том числе с использованием численных математических моделей прогнозирования объемов стока рек. С применением новой системы погрешность гидрологических прогнозов в 2018 году составила 9-10%", - проинформировал глава "Казгидромета".

Он добавил, что по технической оснащенности наблюдательной сети "Казгидромет" находится на уровне 50-х годов прошлого века, "в два раза меньше по сравнению с началом 90-х годов". Министерством финансов ежегодно финансируется Программа модернизации на период 2018-2022 годов, полноценный эффект от которой, по словам Кынатова, будет после ее завершения.

По вопросам синоптических прогнозов главный синоптик указал, что в Кокшетау 31 марта, согласно прогнозу "Казгидромета", выпали умеренные смешанные осадки (дождь, снег) до 4 миллиметров, а не 15 сантиметров.

Осадки не могут выпадать в одном месте, а выпадают по траектории смещения циклонов", - написал Кынатов.

Кроме этого, он уточнил, что синоптические процессы, определяющие погодные условия, связаны с воздействием циклонов/антициклонов, достигающих в диаметре 500-3000 километров. "Общеизвестно, что период существования циклона, в значительной степени определяющий неустойчивую погоду (сильные осадки, ветер, резкий перепад температур и другое) составляет до 7 дней. Поэтому месячные прогнозы, в которых невозможно определить время, место и период возникновение циклонов, имеют низкую оправдываемость", - резюмировал глава "Казгидромета".

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