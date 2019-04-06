Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Сменился ответственный секретарь Министерства энергетики РК, передает Kazakhstan Today.



Распоряжением главы государства Момышев Талгат Амангельдиевич назначен ответственным секретарем Министерства энергетики Республики Казахстан, сообщила пресс-служба президента РК.



Также сообщается, что Сафинов Канатбек Бейсенбекович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства энергетики в связи с переходом на другую работу.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства