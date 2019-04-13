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Талдыкорган. 12 апреля. Kazakhstan Today - Назначен новый аким Талдыкоргана, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Сегодня аким Алматинской области Амандык Баталов представил активу Талдыкоргана нового акима, им стал Галымжан Абдраимов.

Абдраимов Галымжан родился в 1965 году в селе Луговое Джамбулской области.

Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности "Инженер-строитель" (1988). Университет "Туран" по специальности "юрист" (2003).

Академик Международной академии информатизации (2001).

Трудовой стаж:

мастер колхоза (1987-1991);

техник-строитель архитектурно-планировочного бюро при Луговском райисполкоме (1992-1993);

помощник главного архитектора Луговского района (1993);

председатель крестьянского хозяйства "Алрай" (1993-1995);

исполнительный директор ТОО "Альтаир Лтд." (1995-1998);

внештатный эксперт, главный специалист, начальник отдела "Алматыгорстройлицензии" (1998-2000);

директор Алматинского областного государственного центра лицензирования архитектурно-строительной деятельности (2000-2002);

начальник территориального управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области (2002-2003);

Заместитель директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса - главный государственный строительный инспектор по г. Астане (2003-2004);

начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования Алматинской области (2004-2005);

Начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области (2005-2009);

начальник управления Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2009);

директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля, аттестации и аккредитации - государственный строительный инспектор Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (2009-2013);

заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министра регионального развития Республики Казахстан (2013-2014);

руководитель аппарата акима Алматинской области (09.2014-27.01.2015)

заместитель акима Алматинской области (27.01.2015-02.2017);

заместитель акима Жамбылской области (02.2017-04.2018);

аким города Тараз (с 04.2018).

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