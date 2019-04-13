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Назначен новый аким Талдыкоргана

12.04.2019, 10:05 6103
Назначен новый аким Талдыкоргана
Фото: http://ztgzt.kz/
Талдыкорган. 12 апреля. Kazakhstan Today - Назначен новый аким Талдыкоргана, передает корреспондент Kazakhstan Today. 
 
Сегодня аким Алматинской области Амандык Баталов представил активу Талдыкоргана нового акима, им стал Галымжан Абдраимов.
 
Абдраимов Галымжан родился в 1965 году в селе Луговое Джамбулской области.
 
Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности "Инженер-строитель" (1988). Университет "Туран" по специальности "юрист" (2003).
 
Академик Международной академии информатизации (2001).
 
Трудовой стаж:
 
мастер колхоза (1987-1991);
 
техник-строитель архитектурно-планировочного бюро при Луговском райисполкоме (1992-1993);
 
помощник главного архитектора Луговского района (1993);
 
председатель крестьянского хозяйства "Алрай" (1993-1995);
 
исполнительный директор ТОО "Альтаир Лтд." (1995-1998);
 
внештатный эксперт, главный специалист, начальник отдела "Алматыгорстройлицензии" (1998-2000);
 
директор Алматинского областного государственного центра лицензирования архитектурно-строительной деятельности (2000-2002);
 
начальник территориального управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области (2002-2003);
 
Заместитель директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса - главный государственный строительный инспектор по г. Астане (2003-2004);
 
начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования Алматинской области (2004-2005);
 
Начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области (2005-2009);
 
начальник управления Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2009);
 
директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля, аттестации и аккредитации - государственный строительный инспектор Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (2009-2013);
 
заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министра регионального развития Республики Казахстан (2013-2014);
 
руководитель аппарата акима Алматинской области (09.2014-27.01.2015)
 
заместитель акима Алматинской области (27.01.2015-02.2017);
 
заместитель акима Жамбылской области (02.2017-04.2018);
 
аким города Тараз (с 04.2018).
 

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