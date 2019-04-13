Центризбирком утвердил правила и сроки аккредитации иностранных наблюдателей и представителей СМИ на выборы президента РК

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия РК утвердила правила и сроки аккредитации иностранных наблюдателей и представителей СМИ на выборы президента РК, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению ЦИК "Об организации деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных средств массовой информации на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года", наблюдатель иностранного государства, международной организации, а также представитель иностранного СМИ может сопровождаться одним переводчиком при предъявлении документа, удостоверяющего личность последнего.

При этом представитель иностранного СМИ может осуществлять наблюдение за выборами при наличии удостоверения об аккредитации, выданного Министерством иностранных дел РК.

Проведение аккредитации наблюдателей иностранных государств, международных организаций завершается в 18.00 3 июня 2019 года", - говорится в документе.

Как пояснили в пресс-службе ЦИК, в прошлом году в Конституционный закон о выборах была внесена новая норма о том, что наблюдателей иностранных государств и международных организаций вправе сопровождать переводчик. Данную норму было предложено закрепить постановлением Центризбиркома.

Конституционный закон о выборах предусматривает соответствующий порядок наблюдения. В этой связи было предложено предусмотреть постановлением, что наблюдатели иностранных государств и международных организаций аккредитуются при ЦИК по представлению МИД РК.

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