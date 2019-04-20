Ректором Академии госуправления при президенте РК назначен Альтаир Ахметов

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Ректором Академии государственного управления при президенте РК назначен Альтаир Ахметов, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Ахметов Альтаир Амангельдиевич назначен ректором Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

Ахметов - магистр государственного управления Великобритания, University of Birmingham (2014). Кандидат юридических наук. В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию, правовед.

Работал референтом, главным экспертом, главным консультантом, заведующим сектором в различных отделах администрации президента РК, заместителем председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки, заместителем председателя Комитета науки МОН РК.

С ноября 2016 года работал вице-ректором по учебной работе и информационным технологиям Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

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