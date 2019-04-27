Токаев высказался о строительстве АЭС в Казахстане

Семей. 26 апреля. Kazakhstan Today - Решение о строительстве атомной электростанции не будет принято без учета мнения большинства населения Казахстана, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, который находится с рабочим визитом в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Большой резонанс и дискуссии в обществе вызывает тема строительства атомной электростанции. Эта проблема сложная. К 2030 году Казахстан столкнется с дефицитом электроэнергии. Следовательно, эту проблему нужно решать уже сейчас. В то же время без учета мнения большинства населения нашей страны решение о строительстве АЭС принято не будет", - цитирует Токаева пресс-служба президента РК в Twitter.

По словам главы государства, "это исключительно важный вопрос, затрагивающий интересы всего нашего народа, и его мнение будет принято во внимание".

Именно из этого мы будем исходить", - подчеркнул Токаев.

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