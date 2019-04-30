В ВКО сняли фильм о госполитике в религиозной сфере и противодействии деструктивным течениям

Усть-Каменогорск. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области снят фильм "Территория светскости", который рассказывает о ситуации в религиозной сфере на территории региона и о госполитике в этой сфере, о противодействии экстремизму и терроризму и многом другом, передает Kazakhstan Today.

Фильм размещен на сайте Центра исследования проблем религии ВКО. В нем, в частности, отмечается, что казахстанская модель толерантности подразумевает не только отделение власти от религии, но и целенаправленную совместную плодотворную работу с религиозными объединениями в целях укрепления дружбы, мира и согласия в обществе.

Как отметил руководитель отдела анализа и мониторинга религиозных организаций управления по делам религий (УДР) Савет Аубакиров, за годы независимости в Казахстане получили развитие как традиционные мировые религии, в том числе христианство и ислам, так и нетрадиционные религиозные объединения.

"Вместе с этим в страну начали проникать и религиозные течения, которые несли в себе деструктивные начало: элементы религиозного радикализма, экстремизма, которые несли угрозу национальной безопасности страны. И особенно было вовлечено в этот процесс наше молодое поколение... Поэтому было создано Агентство по делам религий, затем на его базе - Министерство по делам религий и гражданского общества, в регионах были созданы управления по делам религий, которые несли в себе важнейшие функции и задачи. Во-первых, это реализация закона о религиозных объединениях и религиозной деятельности, взаимодействие с религиозными объединениями, оказание государственных услуг, информационно-разъяснительная работа среди населения по государственной политике в сфере религии, недопущение распространения идей религиозного деструктивизма, радикализма, экстремизма", - рассказал он.

В свою очередь, руководитель отдела по связям с религиозными объединениями и оказанию государственных услуг Айткурман Турганбаев проинформировал, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 316 религиозных объединений, в том числе 208 исламского направления, 39 относятся к Русской православной церкви, 26 объединений - евангельско-баптистского толка. В задачи ведомства входит мониторинг деятельности этих объединений.

"Чтобы держать постоянную связь, в областном акимате действует постоянный Совет по связям с религиозными объединениями, зарегистрированными на территории Восточно-Казахстанской области. В работе совета участвуют 17 человек - это представители разных категорий общества, НПО, мусульманского и христианского духовенства. Совет по связям с религиозными объединениями проводит как минимум два заседания в год, где в основном на повестку дня выносятся такие вопросы, как государственно-конфессиональные и межконфессиональные взаимоотношения в регионе. Другое направление - создание диалоговой площадки, так называемый Клуб руководителей религиозных объединений", - рассказал Айткурман Турганбаев.





Он уточнил, что данный клуб был создан в 2010 году по инициативе самых религиозных объединений. По инициативе членов Клуба в этнографической деревне Усть-Каменогорска создана аллея духовного согласия. Кроме того, с 2017 года в регионе практикуется проведение дней открытых дверей в религиозных объединениях.

"Такого рода мероприятия необходимы, так как представители разных конфессий ходят друг к другу, узнают что-то новое, черпают для себя полезные знания. Ведь цель у всех одна. Таким образом, работа Совета по связям с религиозными объединениями, Клуба руководителей религиозных объединений, дни открытых дверей - все это направлено на урегулирование государственно-конфессиональных отношений и дальнейшего укрепления мира, согласия и толерантности в казахстанском обществе", - подчеркнул руководитель отдела.

Вместе с тем в фильме затрагиваются и проблемные вопросы, главным образом, связанные с распространением идей экстремизма и терроризма.

Как рассказал специалист отдела исследования, анализа и мониторинга религиозной ситуации Центра исследования проблем религий ВКО Ерсин Кожанжаров, сотрудники Центра выявляют в Интернете контент с элементами пропаганды деструктивности, экстремизма и терроризма. При этом он отметил, что в первую очередь такая пропаганда направлена на молодежь.

"Как показывает практика, самые распространенные социальные сети среди казахстанской молодёжи - это ВКонтакте и Инстаграм… На сегодняшний день блокируются многие страницы в соцсетях, блоги, группы в Интернете, которые нарушают законы Республики Казахстан, выставляют в виртуальном мире религиозные материалы, которые ранее были запрещены в Казахстане по решению суда. Поэтому хочу посоветовать родителям держать на постоянном контроле вопрос нахождения детей в Интернете: с кем общаются, какие сайты посещают и многое другое. Потому как вербовщики поначалу говорят правильные вещи, к примеру, о вреде курения, употребления спиртных напитков, об уважении к родителям. И когда уже доверительные отношения установлены, начинают навязывать свою неправильную религиозную идеологию. Мы в Центре работаем над этим, постоянно проводим антипропагандистскую работу, изготавливаем демотиваторы, которые потом выкладываем в интернет-пространстве", - проинформировал Ерсин Кожанжаров.

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