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В Казахстане отмечают День защитника отечества

07.05.2019, 10:11 11854
В Казахстане отмечают День защитника отечества
Нур-Султан. 7 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Казахстане отмечается День защитника отечества, передает Kazakhstan Today.
 
Ровно 27 лет назад, 7 мая 1992 года, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев издал указ о создании Вооруженных сил РК. Через 20 лет, в 2012 году, в законодательство были внесены изменения, согласно которым 7 мая объявлено государственным праздником Днем защитника отечества. С 2013 года этот день является выходным.
 
С сегодняшнего дня по всему Казахстану начинаются официальные праздничные мероприятия, посвященные не только Дню защитника Отечества, но и Дню Победы в Великой Отечественной войне. В ближайшие три дня пройдут спортивные мероприятия, праздничные концерты, шествия "Бессмертный полк" и салюты.
 

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