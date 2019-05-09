Мельдешов возглавил Комитет языковой политики

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Галымжан Мельдешов назначен председателем Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра культуры и спорта РК Мельдешов Галымжан Сарсенбаевич назначен председателем Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК", - пишет primeminister.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Мельдешов родился в 1964 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова. В разные годы работал в средствах массовой информации: занимал руководящие должности в международной газете "Туркестан", АО "РТРК "Казахстан", ТОО "Мангистау Медиа".

С 2016 по 2018 годы занимал должность заместителя председателя Комитета по развитию языков и общественно-политической работе. С августа 2018 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета языковой политики МКС РК.

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