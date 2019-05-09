Сагимбаев назначен заместителем начальника Службы госохраны – начальником Службы охраны президента РК

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Ермек Сагимбаев назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
"Распоряжением главы государства Сагимбаев Ермек Алдабергенович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны президента Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, в ноябре прошлого года на должность начальника Службы государственной охраны Казахстана был назначен Ардак Ашимбекулы.
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