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Сагимбаев назначен заместителем начальника Службы госохраны – начальником Службы охраны президента РК

08.05.2019, 18:56 6481
Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Ермек Сагимбаев назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
"Распоряжением главы государства Сагимбаев Ермек Алдабергенович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны президента Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Акорды.

Напомним, в ноябре прошлого года на должность начальника Службы государственной охраны Казахстана был назначен Ардак Ашимбекулы.
 

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