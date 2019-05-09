Назначены главы департаментов госдоходов по Кызылординской, Жамбылской и Западно-Казахстанской области

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Назначены руководители департаментов государственных доходов по Кызылординской, Жамбылской и Западно-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК, передает Kazakhstan Today.

Сегодня заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Умирзак Бейспеков и заместитель акима Кызылординской области Куаныш Искаков представили коллективу Орынова Галымжана - руководителя департамента государственных доходов по Кызылординской области, назначенного приказом Министра финансов Алихана Смаилова.

Орынов Галымжан 1975 года рождения, казах, образование высшее, в 1996 году окончил Казахский институт потребительской кооперации, в 2010 году и Международный Казахско-Турецкий университет имени К.А Яссауи, по специальности "экономист", "юрист", "магистр экономических наук".

В налоговой системе работает с 1996 года. С 1996 года по 2006 год, занимал должности инспектора, главного инспектора, начальника отдела, заместитель председателя Налогового комитета по Казыгуртскому району ЮКО, с 2006 года по 2007 год - заместитель председателя Налогового комитета по Сарыагашскому району ЮКО, с 2007 года по 2011 год - председатель Налогового комитета по Кентау ЮКО, с 2011 года по 2018 год - заместитель руководителя департамента государственных доходов по ЮКО.

С 2018 года руководитель управления финансового обеспечения Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Кроме того, 8 мая 2019 года заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Мамаев Талгат представил коллективу Департамента государственных доходов по Жамбылской области Зикеева Ерлибека, назначенного приказом Министра финансов Алихана Смаилова.

Зикеев Ерлибек Киргизбаевич, 1962 года рождения, казах, образование высшее, окончил в 1988 году Алматинский институт народного хозяйства, в 2001 году Кыргызско-Российскую академию образования, квалификация - "экономист", "юрист".

В налоговой системе начал работать с июня 1997 года, с 1997 года 1998 года - начальник отдела Налогового комитета по Кордайскому району Жамбылской области, с 1999 года до 2006 года - руководитель налоговых управлений по Кордайскому и Т. Рыскуловскому районам Жамбылской области, с 2006 года до 2007 года - начальник управления Налогового комитета по Костанайской области, с 2007 года до 2010 года - руководитель налогового управления по городу Рудный, с 2010 года до 2011 года - заместитель руководителя налогового департамента по Алматинской области, с 2011 года до 2014 года - Заместитель руководителя Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области, с 2014 года до 2018 года - руководитель управления государственных доходов по городу Тараз, с 2018 года - руководитель управления Комитета государственных доходов МФ РК.

Также приказом министра финансов Тлеулес Жанболат назначен руководителем департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области. Сегодня заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Инкербаев Жайдар представил его коллективу департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области.

Тлеулес Жанболат, 1979 года рождения, казах, образование высшее, окончил в 2001 году Центрально-Азиатский университет, квалификация - "экономист".

В налоговой системе начал работать с октября 2001 года, с 2001 года по 2004 год - ведущий специалист, главный специалист Налогового комитета по Атырауской области, с 2004 года по 2011 год - главный эксперт управления международного налогообложения Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, с 2011 года по 2012 год - заместитель руководителя Налогового управления по городу Атырау, с 2012 года по 2014 год - заместитель руководителя Налогового департамента по Атырауской области, с 2014 года по 2018 год - руководитель управления государственных доходов по городу Атырау, с октября 2018 года - заместитель руководителя управления налогообложения нерезидентов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

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