В Мангистау нашли подтверждение тысячелетней истории региона

Актау. 22 мая. Kazakhstan Today - В текущем году древняя земля Мангистау, которую, согласно историческим преданиям, в разные эпохи населяли семь народов, отметит свое тысячелетие, передает Kazakhstan Today.

Нашлись доказательства, подтверждающие, что название края Мангистау было нанесено на страницы истории 10 веков назад. Об этой радостной вести сообщил глава региона Ералы Тугжанов.

Я рад сообщить о том, что установлена историческая дата происхождения названия нашего края Мангистау - тысячелетие. В истории страны нам известны города Тараз и Шымкент, Туркестан и Алматы, отметившие свое тысячелетие. Наш благословенный край в этом ряду станет пятым", - сказал Тугжанов.

В целях систематизации истории Мангистау в рамках программных документов "Духовная модернизация", "Семь граней великой степи", реализуемых по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева, на международном уровне была организована комплексная экспедиция, в которой участвовали более 20 ученых из Казахстана, России, Азербайджана и Турции. К проведению научных исследований были подключены и специалисты Великобритании и Ирана.

В результате проведения комплексных работ были получены новые сведения. Нашлись подтверждения тому, что история древнейшего Мангистау берет свое начало с эпохи энеолита, то есть с 6000-летия, а также доказано, что историческое название Мангистау (Мангышлак) появилось в 1000 году нашей эры.

В своем докладе Ералы Тугжанов сказал следующее:





"В Мангистауской земле во времена бронзового (4-3 тыс. лет назад) и железного (2,5-2 тыс. лет назад) веков со времен эпохи обитали древние греки и такие надписи, как дай-даха, массагет, сармат, на персидском языке, говорят об одном, что жили тут разные племена - как алан и гунн. Артефакты культово-погребального комплекса "Алтын казган" и городище Каракабак свидетельствуют о том, что в этих местностях когда-то кипела жизнь, то есть 2000 тыс. лет назад такие племена, как алан и гунн, жили здесь.

Одна из ветвей Великого шелкового пути (северная) проходила по казахским землям, а точнее - по югу и востоку, охватывала центральные территории и уходила на запад. На плато Устюрт были построены крепости, караван-сараи, поселения. Этот участок впоследствии стал частью Великого шелкового пути, окончательного сформировавшегося в качестве трансъевразийского торгового маршрута ко II веку до нашей эры. Были построены караван-сараи и в древних городищах Кызылкала и Кетиккала.

С тех самых пор и до сегодняшнего дня в этом краю периодически проживали такие тюркоязычные племена, как огыз, хазар, кипчак, ногай, туркмен, казах. Эти данные удалось получить благодаря слаженной работе 70 ученых, приехавших из семи стран мира, за кратчайшие 1,5 года. В связи с этим, учитывая точные сведения, приведенные научными работниками, объявляю Тысячелетие Мангистауской области! Мероприятию будет дан старт 4 июня, когда страна отмечает национальный праздник, посвященный государственным символам Республики Казахстан.

В результате международной экспедиции по исследованию историко-культурного наследия региона археологами были найдены 5 подземных мечетей, обнаружены более 20 колодцев, около 20 каменных тамги. Работы ученых были широко освящены в печати Франции, Великобритании, Турции, Азербайджана, России".

В нынешнем году в рамках установления 1000-летия упоминания названия Мангистау на страницах истории будут организованы: Международная научная конференция "Волны истории: тысячелетие Мангистау; комплексные археологические раскопки по древним городищам Великого шелкового пути (Алтынказган, Каракабак, Кызылкала, Кетиккала); научно-исследовательские работы в подземных мечетях и на наскальных изображениях, будут приняты меры по их охране.

Кроме этого, будут сняты документальные фильмы всемирно известной National Geographic и французской компанией Pernel Media; будут продолжены работы по внесению в список мировых наследий ЮНЕСКО городища Кызылкала.

Работы, осуществляемые на системной основе, найдут свое дальнейшее продолжение. Они не ограничатся празднованием установления даты 1000-летия истории Мангистау. Это является лишь началом больших дел. Исследования древнейшей истории Мангистау, уходящей корнями вглубь, будут продолжены и впредь. Все вышеперечисленные мероприятия посвящены во благо народа, в том числе это большие дела, которые совершаются ради нашего подрастающего поколения", - цитирует главу региона пресс-служба акима Мангистауской области.

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