Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Теледебаты кандидатов в президенты Казахстана состоятся 29 мая, передает Kazakhstan Today.

Теледебаты будет транслировать телеканал "Хабар" и, возможно, в прямом эфире. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Дебаты пройдут впервые, в расширенном формате и в три раунда. Претендентам на высший пост предстоит ответить на несколько вопросов. На экономическую и социальную темы, а также дополнительный вопрос прозвучит от модератора. Вдобавок каждому кандидату предстоит ознакомить со своей предвыборной платформой, сообщает Almaty.tv.

"Согласно регламенту, участники должны соблюдать утвержденный порядок, воздерживаться от оскорбительных нападок, заведомо ложных, унижающих честь и достоинство высказываний в адрес других участников, вести дискуссию в рамках этических норм. Если будут нарушения, то мы будем сценарий прорабатывать с агентством "Хабар", наш ЦИК. Есть полномочия при нарушении регламента, то можно будет и остановить", - заявила член ЦИК РК Ляззат Сулеймен.

Мы планируем для этих дебатов подготовить отдельную большую декорацию с использованием Led-экранов. Хотим использовать современные световые оборудования, чтобы зритель, сидящий перед телевизором, видел качественный и интересный контент. Вы знаете, что во всех странах дебаты проводятся, как телевизионное шоу", - отметил заместитель председателя правления АО "Агентство "Хабар" Ринат Кертаев.

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