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Токаев встретился с заместителями генерального секретаря ООН

28.05.2019, 14:16 9586
Токаев встретился с заместителями генерального секретаря ООН
Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с заместителями генерального секретаря ООН Атулом Харе и Жан-Пьером Лакруа, сообщает пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе встречи были рассмотрены вопросы международной безопасности и взаимодействия Казахстана с Организацией Объединенных Наций в деятельности по обеспечению мира.
 
"Казахстан привержен целям и задачам ООН. Мы поддерживаем реформы, инициированные генеральным секретарем ООН, в частности, в сфере проведения миротворческих миссий. Мы готовы к сотрудничеству для повышения эффективности миротворческой деятельности. К сожалению, современный мир крайне нестабилен, поэтому я надеюсь, что наша совместная деятельность сделает планету более стабильной и безопасной", - отметил Касым-Жомарт Токаев. 
 
В свою очередь, Атул Харе выразил благодарность Казахстану за поддержку миротворческих операций под эгидой ООН. 
 

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