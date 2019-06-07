Иманалиев освобожден от должности председателя Комитета по госматрезервам МЦРОАП

Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Бахытбек Иманалиев освобожден от должности председателя Комитета по государственным материальным резервам МЦРОАП РК, передает Kazakhstan Today.



"Приказом министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Иманалиев Бахытбек Зубайраевич освобожден от должности председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства