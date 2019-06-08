В конце июня все работники системы здравоохранения получат повышенную заработную плату

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Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - Уже в конце июня текущего года все работники системы здравоохранения получат повышенную заработную плату до 30%, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Это около 400 тысяч человек. Повышение заработной платы предусмотрено с 1 июня этого года и коснется она всего персонала организаций здравоохранения, в частности: основной персонал - врачи, провизоры, психологи, фельдшера, акушерки, медсестры, фармацевты, социальные работники и другие; вспомогательный персонал - делопроизводители, операторы, секретари и другие; технический персонал - санитарки, водители, дворники, сторожа и другие; административный персонал - бухгалтеры, программисты, инспектора по кадрам и другие; управленческий персонал - руководители и их заместители, главные бухгалтера и другие.

"Расчет повышения зарплаты с июня текущего года будет осуществляться на основании постановления правительства РК №1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" и Отраслевого соглашения заключенного между Минздравом РК, Казахстанским отраслевым профсоюзом работников здравоохранения, Отраслевым профсоюзом работников системы здравоохранения "SENIM" и Национальной палатой здравоохранения РК", - проинформировали в ведомстве.

Вместе с тем размер заработной платы работника зависит от занимаемой должности, наличие квалификационной категории и стажа работы.

Напомним, данная работа проведена в рамках реализации поручения Елбасы, озвученного 27 февраля 2019 года на XVIII очередном съезде партии "Нур Отан" с 1 июля 2019 года будет повышена заработная плата отдельных работников бюджетной сферы до 30%. Позже поручением президента Токаева время данного повышения перенесено на 1 июня 2019 года

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