Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Конституционный совет порекомендовал усилить защиту прав человека в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на совместном заседании палат парламента председатель Конституционного совета (КС) Кайрат Мами огласил ежегодное послание КС "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан". С учетом практики конституционного производства и анализа современных трендов развития законодательства КС внесены конкретные предложения по укреплению принципов правового государства в стране, сообщается на сайте Совета.





Конституционный совет полагает необходимым повышение уровня конституционализации законодательного массива. Отдельный блок рекомендаций КС касается вопросов защиты прав человека. Это усиление защиты законных интересов женщин и детей; укрепление гарантий неприкосновенности достоинства человека и права собственности; совершенствование порядка применения мер принуждения (привода) во всех видах судопроизводства; расширение прав потерпевших в уголовном процессе по делам частного обвинения и другие", - отмечается в сообщении.

Мами также предложил более широко использовать возможности судов по обращению в Конституционный совет с представлениями о проверке конституционности введенных в действие правовых актов.

В целях реализации в законодательстве новой редакции пункта 3 статьи 4 Конституции в закон РК "О международных договорах Республики Казахстан" предложено внести поправки в части недопустимости утверждения либо принятия не подлежащих ратификации международных договоров, не согласующихся с Конституцией РК.

В послании КС также подчеркнуто, что переход полномочий главы государства, внесение изменений в Конституцию и внеочередные выборы президента республики состоялись в строгом соответствии с требованиями Конституции, чем "была вновь подтверждена преемственность и приверженность общества и государства заявленному Елбасы еще на заре независимости и постоянно обеспечиваемому курсу верного следования букве и духу Основного закона".





В документе органа конституционного контроля прослежена и положительная динамика в исполнении итоговых решений КС. В частности, с начала года законодательно установлено, что при принудительном отчуждении имущества для государственных нужд его возмещение осуществляется по рыночной стоимости, а не по кадастровой или договорной, как это было раньше. Подробно урегулирован порядок применения привода в исполнительном производстве, а также разграничены полномочия госорганов в процессе его применения.

В соответствии с международными стандартами усилены механизмы защиты граждан от пыток, насилия, другого жестокого или унижающего достоинство обращения или наказания. Разработаны проекты Административного процедурно-процессуального кодекса, закона по вопросам регулирования общественных отношений в сфере миграции населения, а также мероприятия, направленные на совершенствование нормотворческого процесса, систематизацию законодательства и улучшение правоприменения (внедрение робота по сбору информации из интернет-источников, Big Data, искусственный интеллект и другие). Продолжается работа по исключению в законодательных актах положений, противоречащих друг другу и создающих условия для нарушения прав и свобод граждан.

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