Детей из малообеспеченных семей обеспечат горячим питанием и школьными принадлежностями

Во всех регионах будут систематизированы меры соцподдержки для детей из малообеспеченных семей, включая горячее питание, бесплатный проезд, обеспечение школьными принадлежностями", - сказал глава государства.
Он также отметил, что широкую реализацию получит общереспубликанская акция "Дорога в школу" с привлечением общественности и спонсоров.
С 1 сентября текущего года выделяются дополнительно 5 тыс. целевых государственных образовательных грантов для детей из малообеспеченных и многодетных семей в вузах. Важнейшим элементом этой работы станет запуск системы поиска среди социально уязвимых слоев населения талантливых детей и подростков, их обучение и подготовка к поступлению в вузы", - заключил президент РК.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства