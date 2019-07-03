Назначен спецпредставитель Казахстана по вопросам Каспийского моря

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Зульфия Аманжолова назначена специальным представителем Республики Казахстан по вопросам Каспийского моря, передает Kazakhstan Today.

"Распоряжением главы государства Аманжолова Зульфия Алтаевна, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, назначена специальным представителем Республики Казахстан по вопросам Каспийского моря", - сообщает пресс-служба Акорды.

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