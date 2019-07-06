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Ержан Бабакумаров освобожден от должности советника президента

05.07.2019, 11:36 9343
Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - Ержан Бабакумаров освобожден от должности советника президента, передает Kazakhstan Today. 
 

Распоряжением главы государства Бабакумаров Ержан Жалбакович освобожден от должности советника президента Республики Казахстан - заведующего Центром анализа и прогнозирования администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
Напомним, Ержан Бабакумаров был назначен советником президента в апреле текущего года.
 

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