Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - С начала года за контрабанду товаров народного потребления из КНР выставлены штрафы на 3,2 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев, план взаимодействия при проведении контроля в отношении товаров, перемещаемых через Государственную границу, создали в Казахстане. Он утвержден совместно с контролирующими государственными органами (МВД, МСХ, МИИР РК, ПС КНБ РК).

По его словам, "несуны" на МЦПС "Хоргос" стали главными фигурантами в распространенных схемах теневых компаний. Последние привлекают физических лиц для прохождения границы без таможенной очистки якобы для собственных нужд.

По данным Комитета госдоходов, в настоящее время сокращена допустимая норма ввоза товаров физическими лицами с 50 до 25 килограммов.

Также на базе местных департаментов государственных доходов созданы оперативные штабы и мобильные группы для установления конечного получателя товаров, проверки достоверности заявленной стоимости в документах и уплаты косвенных налогов.

Данные группы проводят проверочные мероприятия по всем ввозимым товарам. Начаты хронометражные проверки недобросовестных компаний. Последние, наряду с недостоверным заявлением сведений в документах, занижением стоимости товаров, не отражают действительные обороты, с которых уплачиваются косвенные налоги", - отметил Ж. Инкербаев.

По его словам, с начала текущего года органами государственных доходов проведены хронометражные обследования в отношении 50 участников внешнеэкономической деятельности, импортирующих товары народного потребления из КНР.



"В результате установлено, что практически все ведут финансово-хозяйственную деятельность с нарушениями действующего законодательства. В отношении участников внешнеэкономической деятельности, допустивших нарушения, приняты меры административной ответственности, наложено более 80 штрафных санкций в размере 3,2 млрд тенге", - отметил заместитель главы Комитета.

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