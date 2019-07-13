Токаев отметил необходимость повышения качества судебных решений

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Асанов проинформировал президента об итогах деятельности Верховного суда за первое полугодие 2019 года и работе по совершенствованию судебной системы. Также он доложил о подготовке законопроектов, направленных на дальнейшую модернизацию Гражданского процессуального кодекса и внедрение нового института административной юстиции.

По информации пресс-службы, Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость повышения качества судебных решений, тщательного и справедливого рассмотрения обращений граждан. Особого внимания, по мнению президента, требует обеспечение компетентности судейских кадров и прозрачности механизмов их подбора.





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