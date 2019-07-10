Президент поручил выработать предложения по ужесточению механизма отбора судей

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего судебного совета Талгата Донакова , передает Kazakhstan Today.

Донаков проинформировал главу государства о результатах деятельности Высшего судебного совета по итогам первого полугодия 2019 года, а также о принимаемых мерах по модернизации системы отбора судей, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость обеспечить дальнейшее совершенствование судебной системы и выработать конкретные предложения, направленные на ужесточение механизма отбора судей.

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