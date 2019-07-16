Токаев поручил провести аудит сельскохозяйственных земель Казахстана

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - В ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь затронул тему запрета продажи земель иностранцам , передает Kazakhstan Today.

По словам главы государства, проведенная Министерством сельского хозяйства инвентаризация сельхозземель выявила 16,5 млн гектаров неиспользованных площадей.

Это только часть проблемы. Поручаю правительству провести аудит всех сельхозземель, провести оцифровку информационной системы земельного кадастра . Земля - главный фактор производства. Без эффективности и прозрачности в этом вопросе, нам село не развить. Мы понимаем, что это сложная работа. Здесь необходимо слаженное взаимодействие Министерства сельского хозяйства и Министерства цифрового развития", - сказал президент, отметив, что завершить эту работу следует до конца 2020 года.

Глава государства напомнил, что МСХ РК начало мониторинг рационального землепользования.

Эту работу предстоит довести до логического завершения. В связи с завершением моратория на отдельные нормы земельного Кодекса в 2021 году, речь идет о запрете на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения , мы должны принять окончательное решение по этому вопросу", - сказал Токаев, подчеркнув, что ждет мнения депутатов, общественности и политических партий.

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