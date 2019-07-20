Назначен посол Казахстана в Эфиопии

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - Назначен чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия, передает Kazakhstan Today.

"Указом главы государства Садыков Барлыбай Каримович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия", - сообщает пресс-служба Акорды.

Кроме того, указом президента Али Ерлик Шакирулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Эфиопии.

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