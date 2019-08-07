Полицейских в Алматы переориентировали на охрану порядка во дворах жилых домов

Алматы. 6 августа. Kazakhstan Today - Пеший патруль и автоэкипажи в Алматы переориентированы на охрану общественного порядка во дворах жилых домов, передает Kazakhstan Today.

Cогласно поручениям министра внутренних дел и акима Алматы, в мегаполисе изменен формат обеспечения охраны общественного порядка: наружные службы преимущественно переориентированы во дворы жилых домов и общественные места, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

Проанализированы наиболее криминогенные участки в каждом районе по времени, дням недели и месту совершения преступлений и пересмотрены маршруты патрулирования пеших нарядов и автоэкипажей, которые перенаправлены во дворы многоэтажных домов. 1-я смена обеспечивает правопорядок на вверенном участке с 08.00 до 16.00, 2-я смена - с 16.00 до 00.00 и 3-я смена функционирует с 00.00 до 08.00", - проинформировал начальник ДП Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

По его словам, на каждый криминогенный участок разработан индивидуальный маршрут патрулирования с охватом дворов, где указаны периоды времени маршрута пешего патруля, характеристика маршрута, а именно площадь маршрута, плотность населения, количество жилых строений, в том числе подъездов и квартир, объектов КСК, список лиц, находящихся в розыске, список подучетных лиц.

За каждым криминогенным маршрутом будет установлен контроль со стороны участковых инспекторов полиции, пеших патрулей, автопатрулей, ответственных и проверяющих от руководства управления полиции, то есть будет осуществлен четырёхсторонний контроль за этим участком", - отметил Кудебаев.

В результате этих мер на 25,4% снижено количество преступлений, совершенных в общественных местах, и еще на 30,7% снижено количество преступлений, совершенных на улицах.

Улучшены показатели в раскрытии преступлений патрульными нарядами. Так, за 7 месяцев текущего года ими раскрыто на 23% больше преступлений. Кроме того, принятыми целенаправленными мерами сократилось количество краж чужого имущества на 2,9%, краж из квартир в 0,3 раза, карманных краж на 0,5%, сотовых телефонов на 1,3%, хулиганств на 5,6%, грабежей на 0,5%, разбоев на 18,1% и так далее. Указанные категории преступлений являются основными индикаторами состояния преступности на улицах и в общественных местах", - подытожил начальник ДП.

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