Кокшетау. 21 августа. Kazakhstan Today - В администрации президента РК назначен заведующий отделом госуправления, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Ахметов Альтаир Амангельдиевич назначен заведующим отделом государственного управления администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от должности ректора Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме этого, распоряжением президента РК Абил Ерлан Куанышулы назначен ректором Академии государственного управления при президенте РК.

Как сообщается на сайте Академии госуправления, Альтаир Ахметов является магистром государственного управления (Великобритания, University of Birmingham (2014). Кандидат юридических наук. В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию, правовед.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в качестве референта, атташе юридического отдела Министерства иностранных дел РК.

С 2003 по 2011 годы работал референтом, главным экспертом, главным консультантом, заведующим сектором в различных отделах Администрации президента РК.

В 2011 году назначен заместителем председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК.

С 2015 года работал заместителем председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

С ноября 2016 года работал вице-ректором по учебной работе и информационным технологиям Академии государственного управления при президенте РК.

В апреле 2019 года назначен ректором Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

Женат, воспитывает троих детей.

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