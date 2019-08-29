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Комитет по инвестициям МИД РК возглавил Рустам Исатаев

28.08.2019, 11:25 8128
Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Комитет по инвестициям Министерства иностранных дел РК возглавил Рустам Исатаев, передает Kazakhstan Today.
 

Исатаев Рустам Маратович назначен председателем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК", - сообщила пресс-служба МИД.

 
Рустам Исатаев родился в 1986 году. Выпускник программы "Болашак", окончил Университет Дарэм (Великобритания) по специальности "экономика".
 
Трудовую деятельность начал в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. В 2009-2012 годах работал советником премьер-министра РК, последующие два года работал консультантом Центра внешней политики администрации президента. 
 
С 2014 по 2018 год работал государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента. Курировал деятельность акимата Астаны, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, а также АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".
 
До назначения председателем Комитета по инвестициям МИД РК с февраля 2018 по август 2019 года работал заместителем председателя правления АО "НК "Kazakh Invest".
 

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