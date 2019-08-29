Изображение президента незаконно использовали для рекламы онлайн-казино

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь президента Берик Уали прокомментировал появившуюся в социальных сетях рекламу онлайн-казино с изображением президента Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.

"Ко мне поступают обращения от средств массовой информации по поводу появившейся в социальных сетях рекламы онлайн-казино, в которой присутствует изображение президента Касым-Жомарта Токаева. Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, а его фотографии использованы незаконно", - сообщил Берик Уали.

Он отметил, что это фейковая недобросовестная реклама.

На наш взгляд, подобные публикации вводят в заблуждение пользователей соцсетей и наносят серьезный репутационный ущерб. Думаю, правоохранительные органы установят рекламодателей и решат вопрос об их ответственности. Призываю все социальные сети ответственно подходить к размещению коммерческих публикаций и не допускать незаконного использования чьих-либо фотографий и иных изображений", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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